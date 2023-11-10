Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе спецоперации, а также ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российского лидера сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

Глава государства регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием.

В начале октября Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделения «Барс» на полигонах ЮВО. Тогда министру показали комплекты оборудования, на котором бойцы проходят обучение.