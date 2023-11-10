Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 22 0

Российского лидера сопровождали Шойгу и Герасимов.

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе спецоперации, а также ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российского лидера сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

Глава государства регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием.

В начале октября Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделения «Барс» на полигонах ЮВО. Тогда министру показали комплекты оборудования, на котором бойцы проходят обучение.

Тема:
Спецоперация
10 нояб
«С повязками на глазах»: НАТО раскритиковали за безответственную внешнюю политику
9 нояб
В США заявили о гибели высокопоставленных офицеров ВСУ от ракетного удара
9 нояб
«У нас нет мощностей»: перестанет ли НАТО помогать Украине
9 нояб
«Добиваем фашистов»: как установки «Гвоздика» перемалывают ВСУ в зоне спецоперации
9 нояб
Бойцам ВС РФ передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»
9 нояб
ВСУ за сутки лишились истребителя и около 40 беспилотников в зоне СВО
9 нояб
«Уже нельзя скрыть»: в Киеве заявили об огромных трудностях для ВСУ на фронте
9 нояб
Сшитые «матерями» одеяла помогли бойцам армии России выйти из окружения
9 нояб
«Всем пора понять»: Песков о невозможности победить Россию
9 нояб
«Украинцы бежали»: в США раскрыли тактику ВС России по ликвидации боевиков
+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября

Последние новости

4:38
Вечная проблема: что не так с правилами по провозу ручной клади
4:20
Танкер «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина
4:10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября
4:00
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
3:52
Всего четыре правила: какие привычки помогут избежать депрессии
3:38
«Божественное дрыганье»: Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд