Мощное боевое оружие: как ударные дроны помогают бойцам в зоне спецоперации

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Беспилотники стали грозным оружием на поле боя.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Характер боевых действий в зоне спецоперации кардинально изменили наши беспилотники. Операторы БПЛА легко находят скрытые позиции ВСУ и наносят высокоточный удар. Как даже спортивный коптер на передовой превращается в мощное боевое оружие, увидела Мери Бадунц.

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«Вся дорога простреливается. Проскочили быстро. Нам повезло с погодой: всю ночь и утро был густой туман», — рассказывает журналист.

«Сегодня — активные действия противника. Он пытается закрепиться в серой зоне», — говорят российские бойцы.

Это место можно назвать центром управления полетами. Бойцы из разных подразделений и батальонов запускают ударные дроны. До противника всего пара километров. В небе — одновременно несколько российских БПЛА.

Украинские боевики воспользовались погодными условиями и закинули группу пехоты. На кадрах хорошо видно, в каком состоянии окопы — пара бревен для укрытия и больше ничего.

«Противник забрасывает свои диверсионные группы в такие места, что просто без выхода, эвакуации. Он забрасывает прямо в окружение нашим подразделениям. Это происходит в основном в ночное время, утром, и они держатся максимум час-два. Дальше сдаются», — рассказывает командир роты с позывным «Грек».

В этот раз сразу четыре человека сдались в плен. В окружении бойцов 70-го полка по очереди выходят из окопа и складывают оружия. Среди них есть раненые.

«Они прекрасно знают, чтобы мы им не дадим сунуть носа. Мы будем здесь стоять до последнего. Для чего они отправляют людей перемалывать, я этого не могу понять. Ну, у них такое командование», — отметил оператор БПЛА с позывным «Складос».

Боец с позывным «Джамбо» — доброволец батальона «Алания». Научился управлять дроном всего за две недели. Это уже шестая цель за сегодня.

«Наверное, много в компьютерные игры играл. Тяга есть помогать своей республике. Там много наших парней», — говорит оператор дрона.

«Прямо сейчас работает оператор FPV-дрона. Работает по живой силе. Его придерживают, потому что картинка не всегда четкая и яркая. У бойца хороший вестибулярный аппарат, потому что у него все кружится», — пояснила Мери Бадунц.

В лаборатории собирают, ремонтируют и тестируют боевые дроны. Именно отсюда на передний край отправляются готовые изделия. И уже в руках российских опытных бойцов доработанный спортивный коптер превращается в мощное боевое оружие.

Тема:
Спецоперация
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