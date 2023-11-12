«По стратегическим позициям»: в Китае сообщили о мощном ударе Украины по США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

AT: Украина подставила Байдена провалами ВСУ перед встречей с Си Цзиньпином

«По стратегическим позициям»: в Китае сообщили о мощном ударе Украины по США

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Киев омрачил встречу Байдена и Си Цзиньпина.

Провалы ВСУ на поле боя серьезно подставили американского лидера Джо Байдена перед его встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом сообщило издание Asia Times.

Авторы пишут, что неудачные попытки контрнаступления, а также громкие признания главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности прорыва стали «ударом по стратегическим позициям» Вашингтона. Более того, сложившаяся в зоне СВО ситуация стала победой для китайской стороны, указали журналисты.

В материале провал киевского режима называется козырем председателя КНР Си Цзиньпина, который он сможет применить в рамках переговорного процесса с Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят не только ситуацию на Украине, но и обострение палестино-израильского конфликта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подал сигнал, который содрогнул Запад.

Тема:
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