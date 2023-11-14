Новый триумф: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Члены движения вновь показали впечатляющие боевые результаты.
Казачьи отряды бригады «Дон», на 100% укомплектованные добровольцами, показывают впечатляющие боевые результаты по своим направлениям. В этот раз участники казаческого формирования потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ. Соответствующая информация появилась на профильном портале, посвященном казачеству.
Известно, что уже не первый месяц сводная бригада «Дон» несет службу в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов. Артиллерийское подразделение бригады, в свою очередь, успешно поражает позиции противника на правом берегу.
Теперь стало известно, что предпринявшие попытку контратаки неонацисты ВСУ потерпели очередной крах, потеряв бронированную баржу. Казаки из РФ быстро засекли ее с таким же бронированным буксиром. Без лишних раздумий, доблестные казаки потопили объект, оставив оппонентов метаться в панике.
«Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — рассказал источник РИА Новости.
Кстати, накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на фронте. Позже об окончательном и бесповоротном крахе боевиков Украины заявил и Харальд Куят.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ хотят свернуть деятельность на зиму.
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