Украинский пленный захотел остаться в России и отказался от обмена

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

По словам боевика, их кинули на убой как «кусок мяса».

Украинский пленный захотел остаться в России и отказался от обмена

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Пленный боевик 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не захотел возвращаться домой. Такой новостью поделилось агентство РИА Новости.

По словам военнопленного по имени Владимир Пиявка, он не хочет жить при режиме Зеленского. Мужчину вместе с другими солдатами бросили на убой «как кусок мяса». Пиявка также добавил, что не хотел идти воевать, однако его поймали на работе военкомы и принудительно мобилизовали.

«Меня на работе поймали вообще. Первый раз пошли в атаку, нас командиры кинули — „мобиков“, а сами поубегали», — рассказал пленный.

Он также добавил, что украинское командование отказывалось от обмена собственных солдат. По словам Пиявки, в рядах ВСУ есть и молодые ребята, которые только что окончили школы, и боевики с психическими заболеваниями.

В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев проигнорировал попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах ВСУ наблюдается «синдром опущенных рук». Киевские националисты устали от непрекращающегося конфликта.

Тема:
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