Актера Николая Наумова внесли в список «Миротворца» за встречу с бойцами ВС РФ
Финал сериала «Реальные пацаны» снимали вместе с реальными участниками СВО.
Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов попал в «черный список» Украины, сообщает портал utro.ru. Его досье внесли в базу сайта «Миротворец», в который вносят людей, которые являются «врагами Украины».
Украинский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследования преступлений против Украины. Личные данные каждого попавшего в злосчастный список человека публикуются во всеобщем доступе.
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Удостоился Николай Наумов такой «чести» за финал сериала «Реальные пацаны». В последней серии комедия внезапно меняет тон и максимально сближается с реальностью. Актер вместе со съемочной группой приезжает в госпиталь, где Николай Наумов общается с реальными защитниками Отечества — бойцами, которые приехали на лечение после ранения в зоне спецоперации.
Между прочим, Николай Наумов и его сериальный образ — Колян — смотрят на ситуацию одинаково: Наумов открыто поддерживает Россию и является настоящим патриотом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что порноактрису Еву Эльфи внесли в базу «Миротворца».
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