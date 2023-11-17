Залог успеха: как танкисты армии России громят боевиков ВСУ

«Искандеры» расчищают пути нашим бойцам и на запорожском направлении. Подразделения сухопутных войск неуклонно продвигаются вперед и успешно отражают контратаки противника.

На переднем крае традиционно действуют разведчики, ведь точные данные — залог успеха на поле боя. В этом убедилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

В абсолютной темноте, с выключенными фарами, по разбитым и заминированным дорогам добираемся до разведчиков. Полк 1430 — мобилизованные из Москвы.

За год они стали универсальными солдатами и сделали все, чтобы остановить прославленный «контрнаступ». В этом секторе парни первыми встречают противника, как только ВСУ предпринимают какие-либо попытки продвинуться в наше направление — фиксируют малейший шорох.

Сейчас разведка донесла о том, что в небе вражеский коптер и сейчас нельзя передвигаться между окопами, блиндажами. Поэтому мы должны сидеть здесь, выжидать момент, когда можно будет уже выйти.

Как только рассветает, начинают работать соседи. Это уже район Новоандреевки — поселок в окрестностях города Орехов.

Еще весной противник хорошенько закопался — укрепления и блиндажи ВСУ экипаж танка Т-90 уничтожает почти прямой наводкой. Цель в паре километров и находится чуть ниже.

«Система активной защиты у нас лучше, чем на многих европейских танках, натовских. Он может и десять попаданий выдержать. У нас был случай на донецком направлении, наш танк выдержал восемь попаданий Т-90А», — говорит командир танка с позывным «Барон».

Танкисты не перестают хвалить машину. «Прорыв» — один из самых современных российских танков.

И, действительно, оправдывает свое название — уничтожает неприятеля раньше, чем тот успевает прицелиться. У Т-90 — передовые электронные системы, можно в полуавтоматическом режиме наводиться.

«Мой наводчик — большой молодец, уничтожил два танка. Впервые тогда увидел, что такое мощь танка. <…> Понятно — на полигоне стреляли по мишеням, а тут, когда ты попадаешь в танк противника и он разлетается в клочья», — делится командир танкового подразделения 503 ОМБР с позывным «Земляк».

После провала летней кампании ВСУ все реже отправляют на линию фронта бронированную технику, поставленную западными спонсорами — берегут. А в бой, против наших танков, все больше бросают пехоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams.