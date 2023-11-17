«Остается пустота»: как ВС РФ ликвидируют даже хорошо спрятавшихся боевиков ВСУ

Западная техника не спасает их, ведь ее тоже легко уничтожают российские войска, выполняя цели и задачи спецоперации на Украине.

В результате использования российских фугасных авиабомб от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации ничего не остается. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты», — рассказал он.

Защитить свои позиции боевики армии Украины могли бы с помощью мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) или истребителей-перехватчиков.

Однако, отметил Кривонос, даже западная техника не гарантирует успех Украине, ведь ее легко уничтожают российские бойцы в рамках спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии напряглись из-за оружия РФ, поражающего цели за полчаса.