«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 104 0

TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией еще 20% территорий

«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает спецоперацию для выполнения всех поставленных целей и задач. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому рассказали, как закончится противостояние.

Конфликт на Украине завершится при выполнении условий США и России, считает обозреватель Питер ван Бурен. Свое мнение о том, как завершится противостояние, он высказал в статье для The American Conservative.

По словам Бурена, конец будет печальным для Украины и ее президента Владимира Зеленского.

«Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20% территории Украины», — указал обозреватель.

В связи с этим, по словам журналиста, Украина будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО. Страну ждет такое же поражение, как и прошлых поддерживаемых США прокси-правительств, считает Бурен.

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Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину с визитом прибыл шеф Пентагона Ллойд Остин.

Тема:
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