TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией еще 20% территорий
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Россия продолжает спецоперацию для выполнения всех поставленных целей и задач. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому рассказали, как закончится противостояние.
Конфликт на Украине завершится при выполнении условий США и России, считает обозреватель Питер ван Бурен. Свое мнение о том, как завершится противостояние, он высказал в статье для The American Conservative.
По словам Бурена, конец будет печальным для Украины и ее президента Владимира Зеленского.
«Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20% территории Украины», — указал обозреватель.
В связи с этим, по словам журналиста, Украина будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО. Страну ждет такое же поражение, как и прошлых поддерживаемых США прокси-правительств, считает Бурен.
Спецоперация России на Украине
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину с визитом прибыл шеф Пентагона Ллойд Остин.
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