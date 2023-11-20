Закрыта федеральная трасса: как Красноярск пережил мощный ураган

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Более 160 населенных пунктов остались без света под Красноярском после урагана

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода

Как выглядит столица региона после разгула стихии?

В Красноярском крае до сих пор для пассажирских автобусов закрыта федеральная трасса «Енисей», дорога покрылась льдом. Не утихает ветер — порывы до 25 метров в секунду и более. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас расскажет, как выглядит столица региона после урагана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и десятки пострадали из-за урагана, который обрушился на Сибирь. Шквалистый ветер срывал крыши с домов и ломал вековые деревья.

Из-за обрыва линий электропередачи сотни тысяч человек остались без света. Сильные повреждения получили коммунальные объекты. 

В Новокузнецке упавшее дерево рухнуло прямо на машину пожилых супругов. Под тяжестью кузов смяло как консервную банку — водитель и пассажир на переднем сидении погибли. 

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