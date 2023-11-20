Закрыта федеральная трасса: как Красноярск пережил мощный ураган
Более 160 населенных пунктов остались без света под Красноярском после урагана
Фото, видео: 5-tv.ru
Как выглядит столица региона после разгула стихии?
В Красноярском крае до сих пор для пассажирских автобусов закрыта федеральная трасса «Енисей», дорога покрылась льдом. Не утихает ветер — порывы до 25 метров в секунду и более. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас расскажет, как выглядит столица региона после урагана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и десятки пострадали из-за урагана, который обрушился на Сибирь. Шквалистый ветер срывал крыши с домов и ломал вековые деревья.
Из-за обрыва линий электропередачи сотни тысяч человек остались без света. Сильные повреждения получили коммунальные объекты.
В Новокузнецке упавшее дерево рухнуло прямо на машину пожилых супругов. Под тяжестью кузов смяло как консервную банку — водитель и пассажир на переднем сидении погибли.
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