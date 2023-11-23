«План на игру»: в чем на Украине захотели взять пример с Израиля
Премьер Шмыгаль: на Украине нужно выстроить военную экономику по модели Израиля
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
На чем конкретно Киев хочет сфокусироваться?
На Украине необходимо перестроить экономику на военный лад по модели Израиля. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, его слова приводит газета Financial Times.
«План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, — по модели Израиля», — сказал он.
В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что содержание вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов или в два триллиона гривен в год — больше, чем доходная часть бюджета страны в мирное время. При этом в 2023 году почти 50% поступлений составили «инвестиции» зарубежных союзников Киева.
В сентябре в Киеве и Львове проходили митинги против растраты бюджетных средств. А недавно украинский политик Сергей Гайдай признался, что власти разворовывают бюджет Незалежной.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили, кому помощь нужнее — Украине или Израилю.
- 23 нояб
- Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
- 23 нояб
- «Не критично»: в США оценили, кому помощь нужнее — Украине или Израилю
- 23 нояб
- Армия России громит «опорники» ВСУ пушками «Рапира»: уникальные кадры
- 23 нояб
- «Прямая цель для ВСУ»: Песков назвал трагедией смерть журналиста Максудова
- 23 нояб
- Путину предложили наделить добровольцев СВО льготами наряду с контрактниками
- 23 нояб
- Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан
- 23 нояб
- «Ползают на животе»: девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля
- 23 нояб
- «Образовалась дыра»: решение Германии нанесло серьезный удар по ВСУ
- 23 нояб
- Причина понятна: как украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ
- 23 нояб
- Он только отметил день рождения: каким был погибший в зоне СВО Борис Максудов
Читайте также
73%
0.29 96.15
-0.11
Нашли ошибку?