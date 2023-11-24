Как подъем на небоскреб: в Москве побит рекорд атмосферного давления

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В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Люди могут испытывать сонливость, тошноту, головокружение и даже терять сознание.

В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности. Роказатель не смог добрать до отметки 720 милиметров ртутного столба.

Концентрация кислорода в городе снизилась. Ощущения сравнимы с подъемом на 300-метровый небоскреб.

Люди могут испытывать сонливость, тошноту, головокружение и даже терять сознание. Давление продолжает падать, ожидается снижение еще на два пункта, что на 30 единиц меньше нормы. В такой ситуации врачи советуют внимательно следить за своим самочувствием.

«Можно пить больше жидкости, потреблять больше соленой пищи, если давление низкое. Регулярно есть небольшими порциями и обязательно принимать несколько раз в день вкусный, сладкий и крепкий чай», — советует врач-терапевт Елена Черненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снег, который выпал в Москве, уже не растает до весны. Сейчас высота снежного покрова, по данным метеостанции Тушино, составляет 12 сантиметров, на Балчуге — 11 сантиметров, а на ВДНХ — восемь сантиметров.

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