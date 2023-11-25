«Все уехали»: эвакуированный из Газы врач рассказал об обстановке в «Аш-Шифе»

Что было внутри медкомплекса, когда израильские военные ЦАХАЛ взял его в блокаду?

Больница «Аш-Шифа» в секторе Газа почти полностью уничтожена в результате блокады больницы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил эвакуированный в Россию врач-кардиолог Рихаль.

«Аш-Шифа» уже нет, нет ни одной больницы, поэтому все уехали», — приводит РИА Новости его слова.

Рихаль поделился, что в момент взятия в блокаду больницы он находился внутри. Только через семь дней все врачи смогли покинуть здание и уехать в город Рафах. По словам кардиолога, во время блокады не было ни одного вооруженного человека, кроме полицейских и охранников.

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Почему начался конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

11 ноября ожесточенный бой завязался у больницы «Аш-Шифа» между ХАМАС и ЦАХАЛ. Палестинские боевики дали отпор израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе. ЦАХАЛ остановила мощная линия обороны ХАМАС.

Позднее, 15 ноября, ЦАХАЛ начал штурм медкомплекса. Данные о том, что в больнице прячутся боевики ХАМАС, Израилю передали из Пентагона.

В среду, 22 ноября, Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара о прекращении огня на четыре дня. Эту сделку называют самой большой победой дипломатии в конфликте на Ближнем Востоке за последние полтора месяца. 5-tv.ru рассказывал главное об этом соглашении. Само перемирие наступило утром 24 ноября.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось с обстрела сектора Газа

Ранее 5-tv.ru писал, что Израильские спецслужбы допрашивают задержанного директора больницы «Аш-Шифа».