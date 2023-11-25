«Все уехали»: эвакуированный из Газы врач рассказал об обстановке в «Аш-Шифе»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Врач из Газы Рихаль сообщил о почти полном уничтожении больницы «Аш-Шифа»

«Все уехали»: эвакуированный из Газы врач рассказал об обстановке в «Аш-Шифе»

Фото: Reuters / REUTERS

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Что было внутри медкомплекса, когда израильские военные ЦАХАЛ взял его в блокаду?

Больница «Аш-Шифа» в секторе Газа почти полностью уничтожена в результате блокады больницы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил эвакуированный в Россию врач-кардиолог Рихаль.

«Аш-Шифа» уже нет, нет ни одной больницы, поэтому все уехали», — приводит РИА Новости его слова.

Рихаль поделился, что в момент взятия в блокаду больницы он находился внутри. Только через семь дней все врачи смогли покинуть здание и уехать в город Рафах. По словам кардиолога, во время блокады не было ни одного вооруженного человека, кроме полицейских и охранников.

Читайте также

Эвакуируют всех в экстренном порядке: подробности о ситуации в Газе

Почему начался конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

11 ноября ожесточенный бой завязался у больницы «Аш-Шифа» между ХАМАС и ЦАХАЛ. Палестинские боевики дали отпор израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе. ЦАХАЛ остановила мощная линия обороны ХАМАС.

Позднее, 15 ноября, ЦАХАЛ начал штурм медкомплекса. Данные о том, что в больнице прячутся боевики ХАМАС, Израилю передали из Пентагона.

В среду, 22 ноября, Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара о прекращении огня на четыре дня. Эту сделку называют самой большой победой дипломатии в конфликте на Ближнем Востоке за последние полтора месяца. 5-tv.ru рассказывал главное об этом соглашении. Само перемирие наступило утром 24 ноября.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось с обстрела сектора Газа

Ранее 5-tv.ru писал, что Израильские спецслужбы допрашивают задержанного директора больницы «Аш-Шифа».

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
25 нояб
Израильские спецслужбы допрашивают задержанного директора больницы «Аш-Шифа»
24 нояб
Перемирие наступило: на сколько дней прекращен огонь в секторе Газа
24 нояб
Израиль заявил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС
23 нояб
«План на игру»: в чем на Украине захотели взять пример с Израиля
23 нояб
«Не критично»: в США оценили, кому помощь нужнее — Украине или Израилю
23 нояб
Хрупкое перемирие: Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками
22 нояб
Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
21 нояб
В секторе Газа погибла сотрудница ВОЗ с шестимесячным ребенком
21 нояб
«Целенаправленные удары»: ВСУ открыли «охоту» на мирных граждан с помощью дронов
21 нояб
Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США
-6° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
«Все уехали»: эвакуированный из Газы врач рассказал об обстановке в «Аш-Шифе»
10:00
Так работают штурмовики Су-25. Лучшее видео из зоны СВО за день
9:52
Болезнь не ушла? Кто и зачем отправил Буйнова «на тот свет»
9:35
«За мужество и отвагу»: какие подвиги совершал погибший в зоне СВО журналист Максудов
9:12
Что лучше согреет зимой — шуба или пуховик?
8:52
«Правила заморозки»: как сэкономить время при готовке новогодних блюд

Сейчас читают

Обманули мир? Нейросеть подтвердила доводы о поддельном фото лунной миссии НАСА
Секс по последней моде: как изменились тренды в интимной сфере после распада СССР
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд