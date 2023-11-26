Уже мало кто верит: жители Украины устали от конфликта в стране
Pais: украинцы признались в усталости от конфликта
Фото: REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Несмотря на упаднические настояния, власть гонит солдат на убой.
Жители Украины заявили, что устали от конфликта в стране. Об этом сообщила испанская газета El Pais.
Журналисты рассказали о волонтере, представившимся Тарасом. Мужчина признался, что жители страны гордятся своей стойкостью. Однако уже мало кто верит в способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть потерянную территорию силой.
«Многие спрашивают меня об усталости. И, да, конечно, она есть», — отметил Тарас.
Мнение общества разделяют и в правительстве страны. К примеру, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что коллективный Запад не хочет поддерживать киевский режим. Несмотря на происходящее администрация Зеленского отрицает возможность переговоров с Россией и намерена воевать до последнего украинца.
В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин в обращении к нации объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем ни к чему не привели. В связи с этим Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя экономические санкции и поставляя на Украину боеприпасы, технику и оружие.
Как его использовать? «Волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ
Ранее 5-tv.ru сообщал о новой проблеме в рядах ВСУ. Командиры не дают солдатам ни отпусков, ни выходных.
- 26 нояб
- ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении
- 26 нояб
- Новая проблема в рядах ВСУ: как режим Зеленского убивает украинцев
- 26 нояб
- Как его использовать? «Волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ
- 26 нояб
- В Минобороны РФ сообщили о ликвидации трех самолетов ВСУ
- 26 нояб
- ПВО России сбили 53 украинских дрона в зоне СВО
- 26 нояб
- Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ
- 26 нояб
- Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость
- 26 нояб
- Противник еще сопротивляется: что происходит на южнодонецком направлении в зоне СВО
- 26 нояб
- «Их выцеливали». В Москве похоронили военкора Бориса Максудова
- 26 нояб
- Из-за чего Киев рискует лишиться ключевого союзника и истребителей F-16?
Читайте также
86%
0.69 96.92
0.69
Нашли ошибку?