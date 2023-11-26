Уже мало кто верит: жители Украины устали от конфликта в стране

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Pais: украинцы признались в усталости от конфликта

Уже мало кто верит: жители Украины устали от конфликта в стране

Фото: REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

Несмотря на упаднические настояния, власть гонит солдат на убой.

Жители Украины заявили, что устали от конфликта в стране. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Журналисты рассказали о волонтере, представившимся Тарасом. Мужчина признался, что жители страны гордятся своей стойкостью. Однако уже мало кто верит в способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть потерянную территорию силой.

«Многие спрашивают меня об усталости. И, да, конечно, она есть», — отметил Тарас.

Мнение общества разделяют и в правительстве страны. К примеру, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что коллективный Запад не хочет поддерживать киевский режим. Несмотря на происходящее администрация Зеленского отрицает возможность переговоров с Россией и намерена воевать до последнего украинца.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин в обращении к нации объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем ни к чему не привели. В связи с этим Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя экономические санкции и поставляя на Украину боеприпасы, технику и оружие.

Как его использовать? «Волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал о новой проблеме в рядах ВСУ. Командиры не дают солдатам ни отпусков, ни выходных.

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