Уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В городском округе Подольск уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Также информацию подтвердили в Министерстве обороны Росси.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших в результате попытки атаки — нет.
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