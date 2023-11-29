Уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 59 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку.

Уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В городском округе Подольск уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Также информацию подтвердили в Министерстве обороны Росси.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших в результате попытки атаки — нет.

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Атака беспилотников на Москву
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