В городском округе Подольск уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Также информацию подтвердили в Министерстве обороны Росси.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших в результате попытки атаки — нет.