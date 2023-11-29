«Разумейте, языцы»: Сурков развеял тайные мечты Киева словами из Ветхого Завета

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Сурков: многие в офисе Зеленского тайно мечтают о Минске-3

«Разумейте, языцы»: Сурков развеял тайные мечты Киева словами из Ветхого Завета

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация

Между тем он назвал Россию нетерпеливым участником большой борьбы, которая добьется своего.

В офисе президента Украины есть те, кто в тайне надеется на заключение новых Минских соглашений, но этого не будет. Об этом заявил бывший помощник российского лидера Владислав Сурков в статье «Сумерки на хуторе».

«Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы», — написал политик.

По словам Суркова, у киевского режима нет плана дальнейших действий, из-за чего украинцы разочаровываются в своей власти. Помочь в результате им некому, ведь вряд ли на этой пойдут «заживо мумифицированный Байден», «декадент Залужный» и «несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский».

«Рождественский подарок»: что готовит Евросоюз для России после саммита по Украине

Россия продолжает спецоперацию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве назвали ВСУ якобы сильнейшей и наиболее закаленной армией в Европе, без которой страны Евросоюза не смогут себя защитить.

Тема:
Спецоперация
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