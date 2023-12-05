Мощный удар из РСЗО «Торнадо-С»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские бойцы продолжают продвигаться на всех участках фронта.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовик Су-25

На этих кадрах показана работа армейских летчиков на южно-донецком направлении. Штурмовики в ходе боевого вылета нанесли удары по позициям подразделений ВСУ.

В результате удара были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

РСЗО «Торнадо-С»

А на этих кадрах показана работы расчета реактивной системы залпового огня на купянском направлении. Бойцы наносят точные удары по ключевым военным объектам противника на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения.

На этом участке фронта расчет уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.