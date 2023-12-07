Грозные орудия против истребителей человеческих душ: что происходит в зоне СВО
Украинские террористы отступают, теряя живую силу. Преступный киевский режим отказывается идти на переговоры.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Штурмовать позиции ВСУ в зоне спецоперации помогает наша артиллерия. Грозные орудия прикрывают группы спецназа, которые атакуют опорные пункты врага. Сложности создает переменчивая погода. То ветер, то снег, то туман. Но российские артиллеристы уверенно действуют в любых условиях. С позиций в районе Артемовска передает корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Двигаясь малыми группами, незаметно для врага добираемся к реактивщикам южной группировки войск, которые давно наведены и ждут отмашки по стрельбе. Погодные условия ухудшаются, но на работе наших бойцов это никак не отражается. Остальные подробности — в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал позицию США недопустимой — американское правительство потеряло связь с реальностью, когда начало говорить о прямом столкновении с Россией.
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