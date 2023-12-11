Сами американцы сегодня осознают падение интереса к конфликту на Украине и, соответственно, желания продолжать поставки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поехать в США для того, чтобы напомнить о своей значимости и происходящем в его стране. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на сотрудников американской администрации.

По данным СМИ, американцы понимают, что заинтересованность конфликтом на Украине в их обществе растет только при крупных событиях или визите Зеленского. Именно поэтому в США надеются, что его приезд окажет дополнительное давление на республиканцев, выступающих против дальнейшей помощи Украине.

«Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность выйти на первые посолы газет, напомнить о том, что именно поставлено на карту, о том, что происходит сейчас на Украине и почему это по-прежнему важно для американского народа», — сообщил Politico один из сотрудников Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитники Донбасса нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп противника «Катран» и «Омаха».