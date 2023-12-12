«Фиаско»: в Кремле отреагировали на ближайшую встречу Зеленского и Байдена

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 164 0

Песков заявил, что помощь США Украине обречена на фиаско

Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Власти России будут следить за встречей, в рамках которой президент Украины намерен требовать помощи.

Помощь Украине от США не сможет изменить ход российской спецоперации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ближайшую встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

По словам представителя Кремля, российские власти будут следить за встречей, в рамках которой Зеленский, очевидно, будет просить о поставках оружия.

«Важно понимать, что вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя, на это же фиаско будут обречены другие десятки миллиардов долларов», — отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский намерен поехать в США для того, чтобы напомнить о своей значимости и происходящем в его стране.

Тема:
Спецоперация
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