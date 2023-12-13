Он мог промолчать, но только укрепил намерение чиновников США не одобрять пакет поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский нагло повел себя в ходе выступления в Конгрессе США. Его визит в Вашингтон обернулся катастрофой. Зеленский сам лишил свою страну военной помощи, которую должны одобрить конгрессмены в ближайшее время. Об этом заявил на странице в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе!» — подчеркнул он.

В частности, Зеленский во время выступления заявил, что любой чиновник США, решивший проголосовать против помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, будет считаться «марионеткой Путина».

От таких высказываний конгрессмены в ярости, многие только укрепились в намерении не одобрять пакет. Вот так украинский президент в очередной раз потерял возможность просто помолчать, подчеркнул Филиппо.

Накануне Зеленский прилетел с официальным визитом в Вашингтон, где встретился с коллегой Джо Байденом. В ходе переговоров последний анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Позднее в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru американский журналист Дэниел Ковалик заявил о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

Ранее 5-tv.ru писал, что визит Зеленского в США завершился провалом.