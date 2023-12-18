Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении

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Армия России наступает на артемовском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Огневую поддержку пехоте обеспечивают гранатометчики и артиллеристы.

На артемовском направлении спецоперации наши военные сорвали ротацию ВСУ. Огневую поддержку пехоте обеспечивают гранатометчики и артиллеристы — за работой расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В самом Артемовске наши штурмовые группы Южного военного округа теснят противника с пригородных позиций «Дачи». Здесь ключевая роль лежит на плечах пулеметчиков и гранатометчиков.

Последние все чаще используют в своей работе то, что называют армейской хитростью: вместо штатного боекомплекта для большего урона стреляют 82-миллиметровыми минами. Время идет к вечеру — на полях уже снег.

По следам разведчики фиксируют возможную ротацию среди ВСУ. В таких случаях к огневой подходят «Грады».

Мы находимся в стороне и слышим, что по месту, где стреляли РСЗО, идет «ответка». Вот слышим, как разрываются кассетные снаряды противника.

Но, судя по всему, этого вида вооружения у ВСУ еще пока в достатке. Но это едва ли пугает наших военных — «Грады» перезарядились и снова на огневой.

И таких здесь целая дивизия — 150-я, на которой сейчас лежит главная задача. Сломить противника и навязать огневое преимущество на артемовском направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что десантники ударили специальными квадрокоптерами по пехоте ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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