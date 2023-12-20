СМИ сообщили о ликвидации на Украине наемника США, высмеивавшего российских солдат

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Высмеивающий русскую армию наемник из США ликвидирован на Украине

СМИ сообщили о ликвидации на Украине наемника США, высмеивавшего российских солдат

Фото: Reuters / Marco Bello

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Тема:
Спецоперация

В зоне боевых действий американец оказался летом этого года.

В зоне спецоперации на Украине был ликвидирован 21-летний наемник из США Итан Хантер Хертвек, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщили различные СМИ.

Боевик родился в городе Сими-Вэлли в штате Калифорния. На Украину он прибыл летом 2023 года, где числился военным медиком. По данным СМИ, он был ликвидирован на авдеевском направлении.

В социальных сетях Хертвек не раз высмеивал российских солдат, сражающихся в зоне спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к народу страны и сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов городов в Луганской и Донецкой народных республиках.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе ВСУ воюют порядка 12-15 тысяч иностранных наемников. Среди них есть выходцы из африканских стран, государств Ближнего Востока, а также из стран НАТО.

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