СМИ сообщили о ликвидации на Украине наемника США, высмеивавшего российских солдат
Высмеивающий русскую армию наемник из США ликвидирован на Украине
Фото: Reuters / Marco Bello
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В зоне боевых действий американец оказался летом этого года.
В зоне спецоперации на Украине был ликвидирован 21-летний наемник из США Итан Хантер Хертвек, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщили различные СМИ.
Боевик родился в городе Сими-Вэлли в штате Калифорния. На Украину он прибыл летом 2023 года, где числился военным медиком. По данным СМИ, он был ликвидирован на авдеевском направлении.
В социальных сетях Хертвек не раз высмеивал российских солдат, сражающихся в зоне спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к народу страны и сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов городов в Луганской и Донецкой народных республиках.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
«Точка сбора»: пленный рассказал, как наемники ВСУ спасаются от ударов ВС РФ
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе ВСУ воюют порядка 12-15 тысяч иностранных наемников. Среди них есть выходцы из африканских стран, государств Ближнего Востока, а также из стран НАТО.
- 20 дек
- США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации
- 20 дек
- «Трагедия или катастрофа?» — на Украине бьют тревогу из-за состояния энергорынка
- 20 дек
- «Будем судить по делам»: как Зеленский оценивает поддержку от Германии
- 20 дек
- «Фронт рухнет»: названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ
- 20 дек
- Балицкий рассказал о ситуации на запорожском направлении: «Противник выдохся»
- 20 дек
- Артиллерийская дуэль: лучшее видео из зоны СВО за день
- 20 дек
- Одного из избивших ветерана спецоперации в Петербурге заключили под стражу
- 20 дек
- На позиции: минометчики застают боевиков ВСУ врасплох в районе Урожайного
- 19 дек
- «Чтобы штаны не спадали»: зачем Зеленский пытается вселить ложные надежды украинцам
- 19 дек
- Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев
Читайте также
100%
-0.33 98.58
-0.18
Нашли ошибку?