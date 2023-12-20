«Нет базиса»: в Кремле согласились с Зеленским по поводу мирных переговоров

Почти два года нет предпосылок для диалога.

Попытки Украины добиться урегулирования вооруженного конфликта с помощью предлагаемой киевским режимом «формулы мира» абсурдны и не смогут принести результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о переговорах Москвы и Киева.

«Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом, а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что предпосылок для диалога нет почти два года, с того момента, как Украина по настоянию Великобритании покинула стол переговоров, а потом и вовсе законодательно запретила контакты с Россией.

«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.