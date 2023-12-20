«Нет базиса»: в Кремле согласились с Зеленским по поводу мирных переговоров

Песков: формулу мира пытаются найти без России, но она бесперспективна
Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС ; 5-tv.ru
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Почти два года нет предпосылок для диалога.
Попытки Украины добиться урегулирования вооруженного конфликта с помощью предлагаемой киевским режимом «формулы мира» абсурдны и не смогут принести результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о переговорах Москвы и Киева.
«Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом, а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — сказал он журналистам.
Песков добавил, что предпосылок для диалога нет почти два года, с того момента, как Украина по настоянию Великобритании покинула стол переговоров, а потом и вовсе законодательно запретила контакты с Россией.
«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.
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