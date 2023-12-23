Прицел, выстрел! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 82 0

Расчеты ПТРК «Метис-М1» уничтожили бронетехнику ВСУ в окрестностях Угледара

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

ПТРК «Метис-М1»

На этих кадрах показана работа расчетов противотанковых ракетных комплексов.

«Метис-М1» предназначен для поражения визуально видимых неподвижных и движущихся со скоростью до 60 км/ч танков и других бронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника. Комплекс успешно работает даже в самых сложных метеоусловиях.

Так, на кадрах показана работа бойцов по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ в окрестностях Угледара.

Боевая подготовка

А на этих кадрах уже показана боевая подготовка военнослужащих штурмовых подразделений на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения спецоперации.

Бойцов обучают работе в тактических группах, осуществлять штурм окопа, траншеи и опорного пункта противника. Кроме того, существенное внимание уделяется тактической, полевой медицине. Отрабатываются этапы эвакуации раненого с поля боя.

Тема:
Спецоперация
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