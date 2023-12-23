Прицел, выстрел! Лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты ПТРК «Метис-М1» уничтожили бронетехнику ВСУ в окрестностях Угледара
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
ПТРК «Метис-М1»
На этих кадрах показана работа расчетов противотанковых ракетных комплексов.
«Метис-М1» предназначен для поражения визуально видимых неподвижных и движущихся со скоростью до 60 км/ч танков и других бронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника. Комплекс успешно работает даже в самых сложных метеоусловиях.
Так, на кадрах показана работа бойцов по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ в окрестностях Угледара.
Боевая подготовка
А на этих кадрах уже показана боевая подготовка военнослужащих штурмовых подразделений на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения спецоперации.
Бойцов обучают работе в тактических группах, осуществлять штурм окопа, траншеи и опорного пункта противника. Кроме того, существенное внимание уделяется тактической, полевой медицине. Отрабатываются этапы эвакуации раненого с поля боя.
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