В США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Эстонский генерал Террас: ВС РФ могут испортить Украине Рождество наступлением

В США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Силы у ВСУ уже на исходе, но наши бойцы все еще могут удивить противника.

Российские войска могут пойти в «рождественское» наступление, чем испортят Украине праздники. Об этом предупредил экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента Рихо Террас.

В эфире телерадиокомпании ERR отставной генерал сообщил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) силы почти закончились. У российской стороны, заметил он, сил тоже стало меньше, но, тем не менее, их хватит, чтобы пойти в наступление под Рождество.

Террас добавил, что Москва стала усиливать военное давление на Украину, и в ближайшие недели в зоне СВО будут происходить важные события. Он считает, что освобождение какого-либо крупного населенного пункта российской армией станет «плохим сигналом» всему миру.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США недовольны Минобороны Украины.

Тема:
Спецоперация
24 дек
«Поддерживаем пехоту огнем»: ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении
24 дек
Последствий избежать не удастся? В США сочли ошибкой решение Японии передать ракеты Украине
23 дек
«Народный фронт» передал новогодние подарки участникам спецоперации
23 дек
Даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией
23 дек
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
23 дек
«Мы знаем, где находятся»: Таллин готов выдать Киеву военнообязанных беженцев
23 дек
Есть жертвы: боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область
23 дек
Боевики ВСУ ночью нанесли ракетный удар по мирным объектам под Херсоном
23 дек
ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
23 дек
Прицел, выстрел! Лучшее видео из зоны СВО за день
-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
В США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО
11:55
Из гламура в бедность: сын Зверева рассказал, как живет на 18 тысяч рублей
11:44
США расширили свою территорию в Арктике
11:30
Путин предложил приглашать финалистов конкурса «Профессионалы» на «Алые паруса»
11:18
Хуситы атаковали два нефтетанкера в акватории Красного моря
11:08
«Поддерживаем пехоту огнем»: ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении

Сейчас читают

Планы, которым не суждено было сбыться: чем запомнился звезда «Глухаря» Черных
Хандра или психическое расстройство: как распознать у человека депрессию
«Премии для лохов»: Волочкову не позвали на «голую» вечеринку Ивлеевой
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса