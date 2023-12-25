Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента от «Новых людей»

Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента России, которые намечены на март 2024 года.

Его кандидатуру выдвинула партия «Новая люди», поэтому подписи в поддержу собирать не требуется.

В этот же день документы в ЦИК подал председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий. Первым же кандидатом стал действующий преиздент России Владимир Путин, пакет документов он передал в ЦИК 18 декабря.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Известно, что Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) стал доверенным лицом Путина.