«Четкий план»: как США сами привели Украину к полному краху

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 63 0

Advanced: у США есть план для Украины, предполагающий ее крах

«Четкий план»: как США сами привели Украину к полному краху

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Тем временем глава киевского режима будто не хочет признавать происходящее.

Американцы привели Украину к полному краху, что пока не принимает ее президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Advanced.

По информации издания, план США именно в этом и заключается, предполагая полный крах Незалежной. Тем временем Зеленский не хочет верить в предательство западных стран, при этом понимая этот факт. В противном случае украинцы обвинили бы во всех бедах своего президента.

Автор статьи для издания также указывает на то, что Украина не может без поддержки Запада, которая и так сокращается. А, значит, подчеркивается в материале, боевики могут начать терять позиции.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские солдаты спасли раненую украинку, которую боевики оставили умирать на поле боя под Крынками.

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