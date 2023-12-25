Advanced: у США есть план для Украины, предполагающий ее крах
Фото: Reuters / STRINGER
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Тем временем глава киевского режима будто не хочет признавать происходящее.
Американцы привели Украину к полному краху, что пока не принимает ее президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Advanced.
По информации издания, план США именно в этом и заключается, предполагая полный крах Незалежной. Тем временем Зеленский не хочет верить в предательство западных стран, при этом понимая этот факт. В противном случае украинцы обвинили бы во всех бедах своего президента.
Автор статьи для издания также указывает на то, что Украина не может без поддержки Запада, которая и так сокращается. А, значит, подчеркивается в материале, боевики могут начать терять позиции.
Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские солдаты спасли раненую украинку, которую боевики оставили умирать на поле боя под Крынками.
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