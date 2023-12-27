«Отчаянная просьба»: Залужный умоляет Запад увеличить помощь Украине

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 74 0

Newsweek: Залужный просит у Запада людей и оружие для борьбы с Россией

«Отчаянная просьба»: Залужный умоляет Запад увеличить помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины уже открыто признает, что без иностранной поддержки у Киева нет шансов.

После поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте главком Валерий Залужный потребовал у Запада увеличить помощь. Об этом сообщает издание Newsweek.

При этом, авторы американского еженедельника называют требования главнокомандующего ВСУ отчаянной просьбой, на которую его толкнуло продвижение российских войск.

«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией», — говорится в статье.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации.

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