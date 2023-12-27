«Мы вернулись»: адвокат Чекалиной подтвердил снятие всех ограничений

|
Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Адвокат Третьяков: с блогера Лерчек сняли ограничения

«Мы вернулись»: адвокат Чекалиной подтвердил снятие всех ограничений

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Буквально на прошлой неделе ФНС открыла в отношении блогера новую налоговую проверку. А сегодня — она снова постит в социальных сетях.

Все ограничения сняты с блогера Валерии Чекалиной, более известной под ником Лерчек. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков в беседе с РИА Новости.

«Все ограничения сняты», — сказал он.

Речь в том числе идет и об ограничениях, связанных с перемещением и использованием интернета. На странице в одной из запрещенных соцсетей Лерчек уже опубликовала видео с супругом Артемом Чекалиным и детьми. Все семейство — в нарядных костюмах. На фоне видеоряда звучит голос блогера.

«Мы вернулись, чтобы остаться», — заявила Лерчек.

Лерчек и ее мужа ранее обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить. Отмечается, что деньги, которые они вернули государству, пара брала взаймы.

Недавно Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Задолженность была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru писал, что у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой. ФНС на прошлой неделе открыла в отношении Чекалиной новую налоговую проверку.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
22 дек
ФНС открыла в отношении блогера Лерчек новую налоговую проверку
21 дек
«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой
19 нояб
«В полном объеме»: блогер Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 млн рублей
27 сент
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей
26 сент
Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей
31 авг
На блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей
29 авг
Адвокат Чекалиных заявил о передаче дела блогеров в центральный аппарат СК
23 авг
Дети блогеров Чекалиных будут учиться в школе за два миллиона рублей в год
14 авг
Блогер Лерчек не явилась на заседание по изменению меры пресечения
10 авг
Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью
-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
Прогулки в инвалидном кресле: что случилось с 75-летним Михаилом Шуфутинским
13:39
«Ситуация сложная»: командующий ВСУ заявил о трудностях на четырех направлениях
13:30
Губы ее выдали: эксперт проанализировал извинения Ивлеевой после «шабаша» в Москве
13:15
Суд подходит к концу: что грозит россиянину, устроившему погоню с мечом за экс-супругой
13:14
«Мы вернулись»: адвокат Чекалиной подтвердил снятие всех ограничений
13:10
«Так называемые друзья»: кем на самом деле организованы беспорядки в Абхазии

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
Под водочку сойдет? Какие закуски на новогоднем столе рушат здоровье
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса