Российские вертолеты Ка-27 провели патрулирование над Черным морем

Вместе с тем экипажи отработали взлеты и посадки на палубу корабля на ходу.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков; Отдел информационного обеспечения Черноморского флота; 5-tv.ru
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Экипажи вертолетов Ка-27 провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«Экипаж вертолета Ка-27 <…> выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля „Дмитрий Рогачев“ в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины», — указывается в сообщении.
Вертолетчики осмотрели порядка 50 квадратных километров акватории, а также при взаимодействии с экипажем патрульного корабля отработали взлеты и посадки на палубу на ходу. Вместе с тем были проведены тренировки корабельных расчетов, которые обеспечивают полеты вертолета.
Также в Черноморском флоте рассказали об отработке экипажем Ка-27 навыков по стрельбе из пулемета по движущейся морской цели.
Ранее 5-tv.ru опубликовал лучшее за день видео из зоны спецоперации на Украине. На кадрах видно, как вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении. Летчики поразили опорные пункты и живую силу украинских войск, нанеся удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.
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