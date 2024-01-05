Российские вертолеты Ка-27 провели патрулирование над Черным морем

Экипажи вертолетов Ка-27 провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипаж вертолета Ка-27 <…> выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля „Дмитрий Рогачев“ в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины», — указывается в сообщении.

Вертолетчики осмотрели порядка 50 квадратных километров акватории, а также при взаимодействии с экипажем патрульного корабля отработали взлеты и посадки на палубу на ходу. Вместе с тем были проведены тренировки корабельных расчетов, которые обеспечивают полеты вертолета.

Также в Черноморском флоте рассказали об отработке экипажем Ка-27 навыков по стрельбе из пулемета по движущейся морской цели.

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