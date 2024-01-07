Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Как сообщили в МИД КНР, ограничения станут ответом на двойную игру Вашингтона, ложно заявляющего о принципе «одного Китая».

Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Фото: www.globallookpress.com / BjÃ’.Â¶rn Trotzki, via www.imago

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Китайские власти готовы ввести санкции против пяти американских компаний. Это ответ на ограничительные меры США в отношении ряда предприятий и физлиц КНР, а также поставки вооружений тайваньской администрации. Соответствующее заявление появилось на сайте китайского МИД. В нем подчеркивается, что Вашингтон откровенно нарушает принцип «одного Китая», о котором публично говорит как об основополагающем.

В декабре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал на брифинге, что Штаты «не поддерживают независимость Тайваня». Сегодня МИД КНР отмечает, что Белый дом продолжает продавать оружие региону и под разными предлогами вводит односторонние санкции против китайских граждан и компаний.

«В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», — сказано в заявлении МИД.

Ограничения подразумевают заморозку активов, в том числе недвижимость предприятий на территории Китая. Местным организациям будет запрещено заключать с упомянутыми организациями сделки и вообще каким-либо образом взаимодействовать. Жесткие меры объясняются ущербом, который наносят США — это и подрыв суверенитета КНР, и нарушение прав компаний и бизнесменов, и угроза стабильности и миру в спорном регионе.

В заявлении МИД подчеркивается также, что Китай категорически недоволен действиями Вашингтона и готов решительно сопротивляться. Власти страны требуют четкого следования нормам международного права и принципу «единого Китая», а также прекращения поставок оружия на Тайвань и наложения санкций.

В Тайване работает собственная администрация с 1949 года. При этом официальный Китай называет его своей провинцией, и с этой позицией согласны многие страны мира, в их число входит и Россия. Штаты отказались от дипломатических связей с регионом в 1979-м, также поддержав КНР, однако продолжают поставлять на остров вооружения. Пекин выступает против этой связи и, как сказано в заявлении МИД, в случае игнорирования своих требований обещает быть решительным и «отвечать силой».

Ранее, сообщал 5-tv.ru, журналисты раскрыли детали переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена о Тайване.

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