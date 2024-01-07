В Подольске запустили второй котел для отопления квартир

Глава Подмосковья Воробьев: в Подольске запущен второй котел для подачи тепла
Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin
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Накануне в городском округе ввели режим ЧС локального характера.
В Подольске Московской области запущен второй котел для отопления квартир. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
«Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал он.
Воробьев объяснил, что сейчас проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые были частично разморожены. Ситуацией занимается много аварийных бригад, они пытаются подключить абонентов к теплу как можно быстрее.
Тем временем к котельной подключили еще 13 домов Климовска: на Симферопольской, Заводской, Западной и улице Дмитрия Холодова, а также на Октябрьской площади и проспектах 50-летия Октября.
Накануне в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в многоквартирных дома северо-восточной части Климовска. До этого там запустили резервный котел, вторым занимались ремонтники. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.
Чрезвычайная ситуация 6 января наблюдалась также в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверки по всем выявленным случаям отключения отопления. Они в том числе организованы городском округе Чехов, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске.
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