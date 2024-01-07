«Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ

Bild: Бундесвер больше года пытается выяснить, чьи БПЛА следят за обучением ВСУ
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Немецкие власти даже создали специальную группу по борьбе с этими беспилотниками, но прошел год, а успехов все нет.
Вооруженные силы Германии (Бундесвер) уже на протяжении больше года пытаются выяснить, чьи дроны появляются над их казармами и полигонами, где проводятся тренировки военных ФРГ и боевиков Украины. Об этом сообщает газета Bild.
«Каждую неделю подозрительные дроны пролетают над военными полигонами и казармами бундесвера. В армии о проблеме знают довольно давно, с октября 2022 года», — говорится в публикации.
Была даже создана специальная группа по борьбе с этими дронами. В Германии подозревают, что беспилотники запускает Россия, хотя доказательств у них нет. Отмечается, что ни один дрон так и не получилось сбить.
Недавно украинский генерал-майор Алексей Таран заявил, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют больше 30 стран. Среди них — США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Грузия и Молдавия. Таран также выделил помощь Польши, Франции, Чехии, Словакии, Италии, Румынии и Северной Македонии. Таран отметил, что территории этих стран с начала СВО подготовили примерно 170 штабов и подразделений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наставники НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
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