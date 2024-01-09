«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Слаженная работа российских бойцов позволяет им быстро и качественно выполнять боевые задачи.

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты в районе населенного пункта Вербовое. Кадры работы десантников опубликовали Минобороны РФ.

Точное попадание по позициям ВСУ позволило ликвидировать одним ударом большое скопление пехоты противника. Как сообщили в оборонном ведомстве, задачу экипаж ТОС-1А «Солнцепек» получил рано утром, когда еще были сумерки. Десантники получили координаты, выехали на боевую позицию и произвели залп. После этого оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули огневую позицию.

«Наша основная задача — своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и также быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь», — рассказал механик-водитель с позывным «Дизель».

Координаты целей бойцы на «Солнцепеках» получают от разведчиков, которые с высоты птичьего полета осматривают местность пи помощи дронов. Огневую поддержку же оказывают минометчики и артиллерия, которые прикрывают товарищей во время работы.

Также Минобороны публиковало работу расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация». Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ.

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