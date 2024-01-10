«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване
Политолог Светов: военный конфликт на Тайване не выгоден ни Китаю, ни США
Фото, видео: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Си Цзиньпин в праздничном обращении к Китаю заявил о скором воссоединении с островным государством и назвал это исторической необходимостью. Что будет дальше?
Иностранные аналитики все громче говорят о возможности военного конфликта вокруг Тайваня и уже подсчитывают возможные потери, которые, с высокой долей вероятности, достигнут планетарного масштаба. Во сколько обойдутся миру боевые действия и есть ли шансы их избежать, 5-tv.ru рассказали эксперты.
Мировой кризис как минимум
По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, возможный конфликт на Тайване может очень сильно ударить по мировой экономике. В том числе из-за основных участников противостояния.
Само собой, речь идет о Китае и США, которые представляют собой крупнейшие экономики планеты. Отсюда есть вероятность настоящего мирового кризиса.
Эксперт подчеркивает, что любые боевые действия — это очень крупные расходы. И, хотя Китай понимает все последствия и старается решить вопрос мирным путем, вероятность конфликта вокруг острова все еще довольно высока.
«Первое, с чем придется столкнуться, это с проблемами с поставками различных товаров, которые производятся на Тайване. Тайвань — это, на самом деле, высокотехнологичная экономика. И Тайвань — один из лидеров в некоторых сегментах электронной промышленности, иногда не имеющий альтернатив», — объясняет экономист.
К тому же, если произойдет обострение, то, по мнению Чиркова, миру явно стоит ожидать нестабильности на фондовых и финансовых рынках. И общие потери от конфликта будут начинаться с цифры в триллионы долларов.
Вопрос существования промышленности
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Alex Chan Tsz Yuk; Личный архив Алексея Зубец; 5-tv.ru
А, как считает экономист Алексей Зубец, военный конфликт вокруг Тайваня может даже привести к фактическому обрушению китайской промышленности. И обострения реально избежать, если только сам Тайвань не спровоцирует Поднебесную.
«Для Китая неприемлемая „красная линия“ — это провозглашение независимости. Если Тайвань провозгласит независимость, Китай вмешается. Но провозглашать независимость Тайвань не собирается», — говорит специалист.
Поэтому, по мнению эксперта, стоит говорить скорее об американо-китайском конфликте, вероятность которого исключать нельзя. И его стоимость предугадать очень сложно.
«Фактически это поставит под вопрос работу микроэлектронной промышленности во всем мире, включая, кстати, Соединенные Штаты и Китай. Потому что Китай является крупнейшим в мире производителем микроэлектроники, которая используется для производства всякого рода техники. Ущерб, который будет нанесен глобальной промышленности, он неизмерим. То есть это — триллионы долларов», — указывает экономист.
Выгоды не будет никому
Фото, видео: © РИА Новости /Алексей Куденко; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru
Политолог Юрий Светов напоминает, что Тайвань превратился в центр производства современной электроники именно стараниями американских компаний, что стало еще одним способом давления США на другие страны. Так, например, детали не поставляют в Россию или материковый Китай.
«За последние год-полтора после того, как стало понятно, что в Китае все-таки рассматривают возможность воссоединения с Тайванем в обозримом будущем, американцы начали переносить эти производства назад, на территорию Соединенных Штатов. Но это — процесс небыстрый», — указывает эксперт.
При этом политолог уверен, что военное противостояние само по себе не выгодно ни КНР, ни США. Правда, причины у стран все же разные.
Американцы могут просто не потянуть третий конфликт, в котором, так или иначе, принимают участие. Речь идет о поддержке американцами Украины и Израиля.
Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню
А китайские власти, в принципе, никогда не скрывали, что предпочли бы воссоединиться с Тайванем мирным путем. Хотя у КНР, как подчеркивает Светов, пожалуй, могут сейчас быть самые большие в мире военно-морской флот и армия, снабженные новым современным вооружением.
Однако руководство страны понимает, что военные действия на острове приведут к тому, что тот просто будет стерт с лица Земли. И именно Китаю придется после все восстанавливать, что, разумеется, восторга не вызывает.
Мирные пути и жертвы
Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru
Мягкие шаги, способствующие воссоединению острова с Китаем, уже идут. И, как свидетельствует праздничное обращение к нации лидера КНР Си Цзиньпина, это станет задачей 2024 года.
Однако, по словам политолога Антона Бредихина, текущим положением дел крайне недовольны в США. И Штаты вполне могут попытаться осуществить эскалацию конфликта.
«Американцы не хотят терять контроль за островом, который так нужен им с точки зрения и военной, и геостратегической, и геоэкономической, и вообще — как точка своего влияния в регионе. Поэтому, не желая уступать Тайвань, не желая идти на какие-то компромиссы, уступки Китаю, американцы будут пытаться делать очередные формы эскалации. Но напрямую на военный конфликт они не пойдут», — считает Бредихин.
По мнению политолога, Китай все же не поддастся на провокации США. Эксперт напоминает, что КНР остается одним из крупнейших поставщиков товаров в страны Европы.
А обострение конфликта может привести к санкциям, что, само собой, нежелательно для экономики. И, если этого возможно избежать, Китай сделает все необходимое.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как возможный конфликт на Тайване повлияет на Россию.
- 9 янв
- «Очень дорого обойдется»: как возможный конфликт на Тайване повлияет на Россию
- 7 янв
- Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню
- 6 янв
- НЛО, срыв выборов, СВО на Тайване: какие события могут произойти в 2024 году
- 26 дек
- Новые ограничения: Тайвань запретит экспортировать в Россию еще 45 видов товаров
- 22 дек
- Журналисты «слили» детали переговоров Си Цзиньпина и Байдена о Тайване
- 22 дек
- Китай призвал США соблюдать осторожность в словах и поступках
- 21 дек
- Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань
- 28 нояб
- Последнее китайское предупреждение: представитель Пекина обратился к Тайбэю
- 10 окт
- Трамп заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване
- 9 окт
- «США переосмысливают»: военный конфликт на Тайване последует за Израилем?
Читайте также
78%
0.71 98.98
-0.21
Нашли ошибку?