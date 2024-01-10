«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване

Си Цзиньпин в праздничном обращении к Китаю заявил о скором воссоединении с островным государством и назвал это исторической необходимостью. Что будет дальше?

Иностранные аналитики все громче говорят о возможности военного конфликта вокруг Тайваня и уже подсчитывают возможные потери, которые, с высокой долей вероятности, достигнут планетарного масштаба. Во сколько обойдутся миру боевые действия и есть ли шансы их избежать, 5-tv.ru рассказали эксперты.

Мировой кризис как минимум

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, возможный конфликт на Тайване может очень сильно ударить по мировой экономике. В том числе из-за основных участников противостояния.

Само собой, речь идет о Китае и США, которые представляют собой крупнейшие экономики планеты. Отсюда есть вероятность настоящего мирового кризиса.

Эксперт подчеркивает, что любые боевые действия — это очень крупные расходы. И, хотя Китай понимает все последствия и старается решить вопрос мирным путем, вероятность конфликта вокруг острова все еще довольно высока.

«Первое, с чем придется столкнуться, это с проблемами с поставками различных товаров, которые производятся на Тайване. Тайвань — это, на самом деле, высокотехнологичная экономика. И Тайвань — один из лидеров в некоторых сегментах электронной промышленности, иногда не имеющий альтернатив», — объясняет экономист.

К тому же, если произойдет обострение, то, по мнению Чиркова, миру явно стоит ожидать нестабильности на фондовых и финансовых рынках. И общие потери от конфликта будут начинаться с цифры в триллионы долларов.

Вопрос существования промышленности

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Alex Chan Tsz Yuk; Личный архив Алексея Зубец; 5-tv.ru

А, как считает экономист Алексей Зубец, военный конфликт вокруг Тайваня может даже привести к фактическому обрушению китайской промышленности. И обострения реально избежать, если только сам Тайвань не спровоцирует Поднебесную.

«Для Китая неприемлемая „красная линия“ — это провозглашение независимости. Если Тайвань провозгласит независимость, Китай вмешается. Но провозглашать независимость Тайвань не собирается», — говорит специалист.

Поэтому, по мнению эксперта, стоит говорить скорее об американо-китайском конфликте, вероятность которого исключать нельзя. И его стоимость предугадать очень сложно.

«Фактически это поставит под вопрос работу микроэлектронной промышленности во всем мире, включая, кстати, Соединенные Штаты и Китай. Потому что Китай является крупнейшим в мире производителем микроэлектроники, которая используется для производства всякого рода техники. Ущерб, который будет нанесен глобальной промышленности, он неизмерим. То есть это — триллионы долларов», — указывает экономист.

Выгоды не будет никому

Фото, видео: © РИА Новости /Алексей Куденко; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Политолог Юрий Светов напоминает, что Тайвань превратился в центр производства современной электроники именно стараниями американских компаний, что стало еще одним способом давления США на другие страны. Так, например, детали не поставляют в Россию или материковый Китай.

«За последние год-полтора после того, как стало понятно, что в Китае все-таки рассматривают возможность воссоединения с Тайванем в обозримом будущем, американцы начали переносить эти производства назад, на территорию Соединенных Штатов. Но это — процесс небыстрый», — указывает эксперт.

При этом политолог уверен, что военное противостояние само по себе не выгодно ни КНР, ни США. Правда, причины у стран все же разные.

Американцы могут просто не потянуть третий конфликт, в котором, так или иначе, принимают участие. Речь идет о поддержке американцами Украины и Израиля.

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А китайские власти, в принципе, никогда не скрывали, что предпочли бы воссоединиться с Тайванем мирным путем. Хотя у КНР, как подчеркивает Светов, пожалуй, могут сейчас быть самые большие в мире военно-морской флот и армия, снабженные новым современным вооружением.

Однако руководство страны понимает, что военные действия на острове приведут к тому, что тот просто будет стерт с лица Земли. И именно Китаю придется после все восстанавливать, что, разумеется, восторга не вызывает.

Мирные пути и жертвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Мягкие шаги, способствующие воссоединению острова с Китаем, уже идут. И, как свидетельствует праздничное обращение к нации лидера КНР Си Цзиньпина, это станет задачей 2024 года.

Однако, по словам политолога Антона Бредихина, текущим положением дел крайне недовольны в США. И Штаты вполне могут попытаться осуществить эскалацию конфликта.

«Американцы не хотят терять контроль за островом, который так нужен им с точки зрения и военной, и геостратегической, и геоэкономической, и вообще — как точка своего влияния в регионе. Поэтому, не желая уступать Тайвань, не желая идти на какие-то компромиссы, уступки Китаю, американцы будут пытаться делать очередные формы эскалации. Но напрямую на военный конфликт они не пойдут», — считает Бредихин.

По мнению политолога, Китай все же не поддастся на провокации США. Эксперт напоминает, что КНР остается одним из крупнейших поставщиков товаров в страны Европы.

А обострение конфликта может привести к санкциям, что, само собой, нежелательно для экономики. И, если этого возможно избежать, Китай сделает все необходимое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как возможный конфликт на Тайване повлияет на Россию.