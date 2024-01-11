Официально депортировать беженцев невозможно.

Польша хочет создать условия, чтобы украинцы сами уезжали на родину. Об этом заявил Павел Коваль, глава комитета иностранных дел Сейма, передает издание EADaily.

Уточняется, что депортировать беженцев невозможно по закону. Несмотря на это, польская сторона хочет, чтобы молодые украинцы, сбежавшие от призыва, без подготовки отправились на фронт, как это обычно делает киевский режим.

«То есть нужно заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских условиях происходила проверка, могут ли люди быть мобилизованными на Украине», — заявил Коваль.

По его словам, некоторым беженцам необходимо отказывать в прием не работу и не продлевать статус временной защиты. В таком случае человек будет вынужден вернуться домой.

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Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В Незалежной ее ласково называют «могилизация». За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

А условия у мобилизованных, по словам солдат, чудом вырвавшихся из лап киевского режима, сдавшихся и перешедших на сторону России, максимально ужасные. Украинцы жалуются на нехватку боеприпасов, пропитания, снаряжения, отсутствие связи. И — что самое страшное — обман командиров, которые под предлогом разведки или угрозами отправляют без подготовки прямо на передовую, как пушечное мясо.

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