«Никаких пауз»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 234 0

Зеленский выступил против прекращения боевых действий на Украине

«Никаких пауз»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация

По словам украинского лидера, прекращение огня сыграет лишь на руку России.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения боевых действий. Об этом он заявил во время визита в Эстонию.

Глава Незалежной считает, что перемирие между сторонами конфликта не приведет к налаживанию отношений, а лишь сыграет на руку Москве. Прекращение огня позволит России подготовить свою армию еще лучше, считает он.

«Никаких пауз в пользу России не будет», — цитирует Зеленского агентство Reuters.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не наблюдают прогресса в мирном процессе вокруг Украины.

Тема:
Спецоперация
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