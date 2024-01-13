Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries в Петербурге

В каком состоянии находится девушка?

При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге (Пушкинский район) пострадала 22-летняя девушка. Об этом стало известно 78.ru.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. При этом она находится в удовлетворительном состоянии.

Пожар в складском помещении маркетплейса Wildberries начался утром 13 января. Все работники склада были эвакуированы. Огонь начал быстро распространяться. Здание оказалось практически полностью разрушено. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. Погибших нет.

Прятали 70 тыс. «квадратов»? Что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries.