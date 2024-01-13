Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries в Петербурге
Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В каком состоянии находится девушка?
При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге (Пушкинский район) пострадала 22-летняя девушка. Об этом стало известно 78.ru.
Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. При этом она находится в удовлетворительном состоянии.
Пожар в складском помещении маркетплейса Wildberries начался утром 13 января. Все работники склада были эвакуированы. Огонь начал быстро распространяться. Здание оказалось практически полностью разрушено. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. Погибших нет.
Прятали 70 тыс. «квадратов»? Что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries.
- 13 янв
- Ничего не осталось: эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries
- 13 янв
- Прятали 70 тыс. «квадратов»? Что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге
- 13 янв
- Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries в Петербурге не вводился в эксплуатацию
- 13 янв
- В Wildberries прокомментировали разрушительный пожар на складе в Петербурге
- 13 янв
- «Там миллиарды»: эксперты посчитали сумму ущерба от пожара на складе Wildberries
- 13 янв
- Без чужого вмешательства? Раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess
- 13 янв
- «Адское» пламя озарило небо: что осталось от петербургского склада Wildberries
- 13 янв
- Сотрудники Wildberries о первых минутах пожара на складе: «Там ужас, что было. Пахло газом»
- 13 янв
- Начало мощного пожара на складе Wildberries изнури сняли на видео
- 13 янв
- Пожар на складе Wildberries в Петербурге: главное
Читайте также
76%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?