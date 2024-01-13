Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries в Петербурге

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 58 0

Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries

Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries в Петербурге

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

В каком состоянии находится девушка?

При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге (Пушкинский район) пострадала 22-летняя девушка. Об этом стало известно 78.ru.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. При этом она находится в удовлетворительном состоянии.

Пожар в складском помещении маркетплейса Wildberries начался утром 13 января. Все работники склада были эвакуированы. Огонь начал быстро распространяться. Здание оказалось практически полностью разрушено. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. Погибших нет.

Прятали 70 тыс. «квадратов»? Что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries.

Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
13 янв
Ничего не осталось: эксклюзивные кадры из эпицентра пожара на складе Wildberries
13 янв
Прятали 70 тыс. «квадратов»? Что не так с разрешениями Wildberries на работу склада в Петербурге
13 янв
Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries в Петербурге не вводился в эксплуатацию
13 янв
В Wildberries прокомментировали разрушительный пожар на складе в Петербурге
13 янв
«Там миллиарды»: эксперты посчитали сумму ущерба от пожара на складе Wildberries
13 янв
Без чужого вмешательства? Раскрыта предварительная причина пожара на складе Wildberiess
13 янв
«Адское» пламя озарило небо: что осталось от петербургского склада Wildberries
13 янв
Сотрудники Wildberries о первых минутах пожара на складе: «Там ужас, что было. Пахло газом»
13 янв
Начало мощного пожара на складе Wildberries изнури сняли на видео
13 янв
Пожар на складе Wildberries в Петербурге: главное
-23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Под сенью звезд: какой планете соответствует ваше имя и что это означает

Последние новости

22:44
«Беспредел полнейший»: выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград
22:25
Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries в Петербурге
22:10
Боли в шее: как помочь себе в домашних условиях
21:47
«Мне следует исчезнуть»: Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере
21:35
Военная база хуситов в Ходейде подверглась воздушной атаке
21:18
На Украине заявили о готовности Зеленского признать необходимость перемирия с РФ

Сейчас читают

Певец Александр Айвазов рассказал, кто помог ему побороть тягу к алкоголю
Болезнь есть болезнь: помощница Селезневой ответила на слухи о госпитализации актрисы
Телеведущая Лера Кудрявцева вышла к публике после заявления о разрыве с мужем
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса