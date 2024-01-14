В офисе президента Украины отвергли заморозку конфликта

Андрей Ермак назвал приостановку боевых действий неприемлемым для украинского общества.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.

«Мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — заявил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Он также указал, что Киев все еще надеется, что поддержка и помощь от союзников продолжится, особенно со стороны США.

Прежде киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские власти готовят граждан к заморозке конфликта. Этому свидетельствуют, по его словам, последние интервью госдеятелей и статьи в украинской прессе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден пригрозил республиканцам расплатой за нежелание финансировать Украину.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.