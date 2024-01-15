Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Премьер Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста

Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

Фото: Архип Верещагин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим всеми силами пытается вернуть покинувших страну украинцев.

Эстония не станет высылать прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

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«Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно», — сказала Каллас в интервью украинскому изданию The Kiev Independent.

Соответствующий вопрос поднимал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Каллас в Таллине на минувшей неделе. Глава киевского режима отмечал, что уехавшие из страны мужчины нужны стране. И, по его словам, если они вернутся, то не обязательно будут отправлены на фронт. Например, могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ. Стоит ли верить его словам, учитывая критическую ситуацию с личным составом в украинской армии?

Польша в это время намерена создать условия, чтобы украинцы сами уезжали на родину. Глава комитета иностранных дел Сейма Павел Коваль предложил отказывать им в приеме не работу и не продлевать статус временной защиты. В таком случае украинцы будут вынуждены по собственной воле вернуться на Украину.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о долге уехавших за рубеж украинцев.

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