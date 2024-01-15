В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом
По словам украинских военных, сложившуюся ситуацию не спасают даже мобилизованные. Но почему?
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyyukrinform
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Помимо «снарядного голода» Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток в живой силе. Ситуацию в рядах украинской армию называют «критической».
Как рассказал украинскому телеканалу «Эспрессо» командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, в войсках очень ждут «свежее пополнение».
«На многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — рассказал он.
По его словам, в основном ряды ВСУ пополняют «мужчины очень старшего возраста с кучей проблем» по здоровью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад все меньше верит в успех Украины в борьбе с Россией.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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