В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

По словам украинских военных, сложившуюся ситуацию не спасают даже мобилизованные. Но почему?

В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyyukrinform

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Тема:
Спецоперация

Помимо «снарядного голода» Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток в живой силе. Ситуацию в рядах украинской армию называют «критической».

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Как рассказал украинскому телеканалу «Эспрессо» командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, в войсках очень ждут «свежее пополнение».

«На многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — рассказал он.

По его словам, в основном ряды ВСУ пополняют «мужчины очень старшего возраста с кучей проблем» по здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад все меньше верит в успех Украины в борьбе с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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