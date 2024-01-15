«Устанавливается связь»: Wildberries ищет 12 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Wildberries ищет 12 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

«Устанавливается связь»: Wildberries ищет 12 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

До этого на связь не выходили более 50 работников.

Представители маркетплейса Wildberries продолжают устанавливать связь со своими сотрудниками, которые были в момент пожара на складе в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что компания не смогла связаться с более чем 50 работниками. Но на сегодня на связь не выходят 12 сотрудников склада в шушарах.

«На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Никто из исполнителей склада пропавшим не числится», — говорится в сообщении Wildberries.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Возгорание, предварительно, началась в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили около суток. В результате произошедшего пострадала девушка, о погибших не сообщалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудникам сгоревшего склада Wildberries в Петербурге пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада в ближайшее время.

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