В Wildberries сообщили сотрудникам об открытии нового склада в Петербурге

Сотрудникам сгоревшего склада Wildberries в Петербурге пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада в ближайшее время. Об этом сообщил источник «Известий».

«В течение недели в Санкт-Петербурге будет открыт новый склад. Адрес и дату открытия сообщим дополнительно», — сообщили сотрудникам в компании.

Пожар в складском помещении Wildberries начался утром 13 января. Все работники склада были эвакуированы. Огонь начал быстро распространяться. Здание оказалось практически полностью разрушено. Пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Погибших нет. При этом стало известно об одной пострадавшей — 22-летней девушке. Она была доставлена в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить головное дело по факту пожара.

Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Однако очевидец произошедшего назвал иную версию причины ЧП. Какую — читайте в нашем материале.