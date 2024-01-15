Украинские националисты терпят поражение по всем направлениям.

Противник терпит поражение по всем направлениям. Российская авиация совместно с артиллерией разгромила технику и вражеские подразделения в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики.

Потери ВСУ составили более 200 человек — и это только за сутки. Еще более 180 погибли на краснолиманском и купянском направлениях.

Наши бойцы уничтожают опорные пункты и военную технику. Подбиты несколько бронированных машин, самоходные установки, отражена атака штурмовой бригады в Харьковской области.

ВСУ лишились склада ракетно-артиллерийского вооружения. Сбиты десятки украинских беспилотников.

А на артемовском направлении российские десантники уничтожили украинскую БМП с рекордной дистанции. По цели ударили управляемой ракетой из противотанкового комплекса «Корнет».

Боевую машину и экипаж поразили с расстояния в 7 тысяч 800 метров. По словам заместителя командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», с поступлением на передовую новейших тепловизоров дальность стрельбы увеличилась до десяти километров.

Еще одну БМП противника поразили расчеты артиллерии ВДВ. Четверым десантникам вручили сертификаты номиналом в полмиллиона рублей за подбитые танки натовского образца на запорожском направлении.

Церемония состоялась в Центральном доме российской армии. Как рассказали сами военные, когда «Леопарды» и «Челленджеры» появились на поле боя, им устроили «теплый прием»: танки подбили с первого выстрела, а вторым — уничтожили.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артиллеристы поразили базу горючего для военной техники ВСУ.