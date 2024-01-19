МХАТ, алкоголь и «мальчик в памперсах»: взлеты и падения Ольги Бузовой

Знаменитая артистка попробовала себя в качестве ведущей, певцы, актрисы и даже писательницы. Но больше всего она запомнилась аудитории своими скандалами.

Певица Ольга Бузова — талантливая, многосторонняя и очень популярная российская артистка, за жизнью которой, в том числе, и личной, ведется почти круглосуточное наблюдение. А звезда и не стесняется высказывать свое мнение и публично говорить и делать то, что думает и желает. Эта черта характера, безусловно, заслуживает уважения, однако порой ставит звезду в неловкое положение и даже делает героиней скандалов. О самых громких из них — в материале 5-tv.ru.

«Рождение» артистки Ольги Бузовой

Ольга Бузова впервые появилась на российском телевидении в качестве участника скандального проекта «Дом-2». Судьбоносное событие произошло в мае 2004 года.

«Она кокетничала, прихорашивалась, глядя в мои зеркальные очки. И очень волновалась. Самое сильное качество Ольги Бузовой — ее искренность. Она колоссально искренний человек! И в жизни, и в телепроекте "Дом-2". Она по-настоящему реальный человек, с настоящими эмоциями, и именно поэтому она и нравится зрителю», — рассказывал продюсер проекта «Дом-2» Алексей Михайловский.

После пяти лет съемок Бузова стала одной из ведущих проекта. Одновременно артистка стала все чаще появляться на разнообразных шоу, причем, не только в качестве героини, но уже и эксперта, выпустила сразу три книги собственного сочинения, дебютировала как актриса, а также продолжила гастрольную деятельность, исполняя музыкальные композиции из проекта.

«Я мечтаю сняться в большом кино, сыграть серьезную драматическую роль. Я чувствую, что могу это сделать, у меня есть потенциал. Я получаю колоссальное удовольствие, когда выхожу на сцену. Мне нравится Джек Лондон, особенно его „Маленькая хозяйка большого дома“… Мой режиссер должен меня найти. Хотя не каждый осмелится взяться за меня. Определенный образ уже сложился», — признавалась Ольга изданию «Вокруг ТВ».

А в 2009-м Бузова вошла в число трех лучших телеведущих России, а также создала собственную линию одежды.

Скандальный развод Ольги Бузовой

Савостьянов Сергей / ТАСС

Личная жизнь Ольги Бузовой еще со времен ее участия в телестройке приковывала особое внимание, а артистка, кажется, с удовольствием делилась ее подробностями с публикой. Первый муж знаменитости — футболист Дмитрий Тарасов. Со стороны пара казалась идеальной практически на протяжении всех семи лет брака, который начался с красивой свадьбы на теплоходе. Тарасов преподносил супруге дорогие подарки. Например, подарил автомобиль Mercedes стоимостью восемь миллионов рублей. Семья поселилась в роскошном доме в Подмосковье, который тогда оценивался в 100 миллионов рублей. Знаменитость всегда присутствовала на стадионе, поддерживала мужа на всех играх.

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Однако крепкий, на первый взгляд, союз распался буквально на глазах у всей страны. Бузова утверждает, что все разрушили измены футболиста с ростовской моделью Анастасией Костенко, которая, к слову, в итоге стала второй женой спортсмена, а также побои. Тарасов же отрицал рукоприкладство и неверность, в ответ обвиняя бывшую в чрезмерной любви к светским раутам и тусовкам.

«У меня был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения!» — заявила Бузова в беседе с корреспондентом на фестивале «Жара».

Слезы в прямом эфире Ольги Бузовой

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Артиста не раз показывала свои истинные эмоции публике, ведь сохранить лицо на откровенное хамство или простое неуважение все же не так просто. Одним из ярких случаев, когда Ольга Бузова не выдержала и расплакалась прямо на съемках — ситуация, произошедшая на одной из танцевальных шоу.

Знаменитость была приглашена на конкурс в качестве члена жюри и честно пыталась оценивать тот или иной номер, но, в отличие от других судей, старалась слишком не критиковать и выражаться достаточно мягко. Видимо, не хотела обидеть или оскорбить танцоров. Которые, увы, той же монетой звезде не отплатили.

Один из участников — парень из Казани — прекрасно выступил и приготовился ждать вердикт. Первой слово взяла Оля, принявшаяся хвалить танцора и говорить, как сильно она впечатлена его танцем. Но вместо благодарностей она услышала, что молодому человеку хотелось бы выслушать мнение «профессионального жюри».

Пренебрежительный тон задел Бузову, и та покинула съемочную площадку, попутно отмечая, что танцор только что упустил свою победу, ведь теперь миллионы ее подписчиков ни за что за него не проголосуют. А потом артистку около часа уговаривали вернуться на площадку.

Обвинения в алкоголизме

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка не раз становилась объектом самых разнообразных сплетен. Одно время ее всерьез обвиняли в пристрастии к алкоголю. Поводом отчасти могло стать поведение самой звезды: она могла позволить себе появиться в нетрезвом виде в эфире шоу, выйти на связь с поклонниками в социальных сетях и, по слухам, могла употребить перед собственным концертом.

«Я реально „ку-ку“, я отправляла это не бывшему, а вся страна это видела. Я поняла, что лучше не отправлять вообще ничего. Нажралась — сиди дома, убери телефон, спрячь его куда-нибудь, отключи, забудь пароль», — делилась Бузова на одном из YouTube-шоу.

А в 2018-м в Сети появилось видео, как Бузова напилась в самолете и приставала к пассажирам с предложением выпить с ней.

«Всем спать!» — скомандовала в итоге артистка, когда никто не согласился разделить с ней алкогольную трапезу.

Коллега по цеху Дана Борисова считает, что Ольге Бузовой имеются явные проблемы.

«Очевидно, что человек в неадеквате. Не знаю, что она там употребляет. Если не ошибаюсь, мои предположения, что это алкоголь: коньяк, шампанское — у нее постоянно идет микс», — заявила телеведущая в разговоре с «Экспресс газетой».

Ссора с Дмитрием Губерниевым

Летом 2021-го громкий скандал с участием Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым произошел прямо в эфире программы «Все на матч!». Артистку пригасили в студию, чтобы та порассуждала о футболе и поражении сборной России команде из Бельгии на чемпионате Европы в 2020-м. В какой-то момент к диалогу певицы и ведущего по видеосвязи подключился Дмитрий Губерниев, с которым у Бузовой давний конфликт.

Разговор двух знаменитостей не задался почти сразу. Губерниев стал задавать Бузовой вопросы, кающиеся тренерских школ и их особенностей, однако называя при этом фамилии не только выдающихся спортсменов, но разных актеров и режиссеров.

Артистка не заметила нестыковок и старалась отвечать в силу своей эрудиции в теме, однако спустя некоторое время Губерниев задал вопрос, из-за которого у звезды началась истерика.

«Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?» — уточнил комментатор.

Ольгу оскорбил вопрос, и она заплакала, заявив, что настоящие мужчины так себя не ведут.

«Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя!» — причитала Бузова.

Большая сцена МХАТ и Ольга Бузова

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Ольга Бузова впервые попробовала себя в роли актрисы театра, сыграв шпионку Беллу Шанталь в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Но вместо признания получила лишь массу негатива.

Многие знаменитости и пользователи Сети раскритиковали творчество теледивы. Например, народный артист России Сергей Безруков, по его словам, рад, что Константин Сергеевич Станиславский, который в свое время был основателем МХАТа, не дожил до этих дней.

«Он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой смотрит на нашу «Фабрику». Наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», — заявил актер.

А известная телеведущая Елена Летучая заявила, что, выбрав Бузову, МХАТ просто выразил неуважение своему зрителю.

Сама Ольга была на седьмом небе от счастья, но, конечно, столь низкие оценки ее не могли не задеть.

«Все вдруг вспомнили, что их куда-то звали, и всех звали на эту роль Беллы. Всех звали. Но почему-то везде я! Так, может, вас не позвали, потому что вы не подходите? Может быть, вы мало работаете?» — в ответ на нападки заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бузова скрывает свои несексуальные части тела.