«Все начал Буш-младший»: почему Трамп не изменил бы политику США по Украине

С какого момента стали разрушаться российско-американские отношения?

Ситуация на Украине не была бы другой, если бы в 2020 году президентом США стал Дональд Трамп. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Я не верю, что есть какая-то разница», — сказал он.

Дело в том, что еще в начале 2000-х годов было в США заложено стремление разрушить основу российско-американских отношений. Речь в том числе идет о соглашениях о стратегической стабильности, паритет взаимном доверии, инспекциях, прозрачности, объяснил Лавров.

«Все это начал разрушать [47-й американский] президент Джодж Буш-младший, когда он сказал президенту РФ Владимиру Путину: «Знаете, я выхожу из договора по противоракетной обороне», — добавил российский министр.

Накануне, 22 января, Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в серии заседаний Совбеза ООН. Главными темами переговоров Совбеза ООН станут Ближний Восток и Украина. 5-tv.ru передавал, что Лавров сказал на совещании по поводу обстрелов Донецка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лавров заявил, что США уже давно продвигает неприемлемую политику в отношении России, но нынешнее поколение американских политиков так и не выучили уроки. Глава МИД РФ также назвал психологические комплексы Вашингтона.