Системы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 59 0

В Минобороны подчеркнули, что именно киевский режим стоит за атакой БПЛА.

Системы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Системы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ. В Минобороны подчеркнули, что именно киевский режим стоит за атакой БПЛА.

Отмечалось, что речь идет о попытке атак со стороны киевского режима в Калужской, Тульской областях, Брянской и Белгородской оластях, а также в Крыму.

Пострадавших и возгораний в результате ЧП нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Украины Зеленский лично предложил Залужному уйти из ВСУ и самому подать в отставку.

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Атака беспилотников на регионы России
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