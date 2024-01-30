Системы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ. В Минобороны подчеркнули, что именно киевский режим стоит за атакой БПЛА.

Отмечалось, что речь идет о попытке атак со стороны киевского режима в Калужской, Тульской областях, Брянской и Белгородской оластях, а также в Крыму.

Пострадавших и возгораний в результате ЧП нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Украины Зеленский лично предложил Залужному уйти из ВСУ и самому подать в отставку.