В Минобороны подчеркнули, что именно киевский режим стоит за атакой БПЛА.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Системы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ. В Минобороны подчеркнули, что именно киевский режим стоит за атакой БПЛА.
Отмечалось, что речь идет о попытке атак со стороны киевского режима в Калужской, Тульской областях, Брянской и Белгородской оластях, а также в Крыму.
Пострадавших и возгораний в результате ЧП нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Украины Зеленский лично предложил Залужному уйти из ВСУ и самому подать в отставку.
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