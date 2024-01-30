«Закопались на Украине»: почему Запад не может просто отвернуться от Киева

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Евгения Романова
Евгения Романова 70 0

Лавров: Запад осознает, что «проект Украина» начал терпеть провал

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Маркив; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

План США и их союзников уже начал срываться, но они продолжают поддержку.

Запад начинает понимать, что «проект Украина» уже начал срываться, но остановиться не может по соображениям престижа и экономической выгоды. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

«США — основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. И в целом, конечно, цифры, которые «закапываются» на Украине, они, действительно, говорят о многом: о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего «проекта Украина“», — добавил министр.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Япония и Британия решили пока не давать Украине 155-миллимитровые снаряды.

Тема:
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