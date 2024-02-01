Освобожденные из плена на Украине россияне прибыли в Подмосковье

Еще несколько дней назад казалось, что такой обмен невозможен.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Освобожденные из плена на Украине военнослужащие армии России прибыли в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
«По такой формуле („195 на 195“ — Прим. ред.) проводится это мероприятие. Еще несколько дней назад казалось, что такой обмен невозможен», — сказал журналист.
И все же на взлетно-посадочной полосе одного из аэродромов Подмосковья стоит военно-транспортный самолет. На его борту — вернувшиеся из плена на Украине российские военнослужащие.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал соотношение пленных России и Украины.
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